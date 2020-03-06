Почти 40 банков в России попали в зону повышенного риска

Индекс здоровья банковского сектора в России по итогам четвертого квартала 2019 года превысил 90,5%. В зоне повышенного риска находятся 38 кредитных организаций.

Как сообщили в пресс-службе российского рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2018 году индекс здоровья банковского сектора оценивался на уровне 89%. Повышение его произошло за счет уменьшения количества отзывов лицензий у банков, считают аналитики.

В 2019 году лицензия была отозвана у 28 кредитных организаций против 57 в 2018 году.

По оценкам «Эксперт РА», 221 из 404 банков присвоен рейтинг ruB+ и ниже, что указывает на низкую кредитоспособность. В числе банков с низкими оценками кредитоспособности преобладают организации без определенной бизнес-модели. Большая часть из них сконцентрирована в Московском регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нижневолжского коммерческого банка».