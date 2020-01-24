Центральный банк отозвал лицензию у «Нижневолжского коммерческого банка»

Центральный банк с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нижневолжского коммерческого банка» (АО «НВКбанк», город Саратов), сообщается на сайте регулятора.

По мнению регулятора, существовала угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

По величине активов банк по состоянию на 1 декабря 2019 года находится на 179 месте в банковской системе РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Банк России подал иск о банкротстве ПАО «Невский банк», лицензия которого была отозвана в декабре 2019 года. Заявление поступило в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.