Центральный банк отозвал лицензию у «Нижневолжского коммерческого банка»

Центральный банк отозвал лицензию у &#171;Нижневолжского коммерческого банка&#187;
По мнению регулятора, существовала угроза интересам кредиторов и вкладчиков. Фото: Pixabay

Центральный банк с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нижневолжского коммерческого банка» (АО «НВКбанк», город Саратов), сообщается на сайте регулятора.

По мнению регулятора, существовала угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

По величине активов банк по состоянию на 1 декабря 2019 года находится на 179 месте в банковской системе РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Банк России подал иск о банкротстве ПАО «Невский банк», лицензия которого была отозвана в декабре 2019 года. Заявление поступило в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

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