ЦБ через суд банкротит «Невский банк»

В суд поступил иск о банкротстве "Невского банка". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В суд поступил иск о банкротстве "Невского банка". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Банк России подал иск о банкротстве ПАО «Невский банк», лицензия которого была отозвана в декабре 2019 года. Заявление поступило в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

Иск подан 14 января, сообщает в картотеке арбитражных дел. Сумма требований неизвестна.

По данным Центробанка, Невский банк нарушил федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты. На протяжении года регулятор неоднократно принимал к нему меры.

Помимо этого, Невский банк полностью утратил собственный капитал в результате хищения активов. Наличные и ценные бумаги были похищены в декабре 2019 года. Сумма ущерба оценивается в 3 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель правления ПАО «Невский народный банк» Владимира Бондаренко объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в хищении 3 млрд.