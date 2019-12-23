Главу «Невского банка» объявили в федеральный розыск

Владимир Бондаренко, временно исполняющий обязанности главы правления «Невского банка» подозревается в хищении трех миллиардов рублей.

В понедельник, 23 декабря, московская полиция объявила банкира в федеральный розыск. По версии следствия, после назначения на руководящий пост «Невского банка», Бондаренко активно использовал свой счет для перевода и обналичивания финансов.

Не так давно, 8 декабря, Бондаренко вывез наличные и ценные бумаги из столичного офиса банка, а 10 декабря уехал за границу. По предварительной информации, сумма похищенного составляет около миллиарда рублей, пишет «Фонтанка». На данный момент «Невский банк» проходит процедуру банкротства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский рынок школьного питания захватили картели. Из-за финансовых махинаций страдает здоровье детей.