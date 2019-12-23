Картели захватили рынок школьного питания в Петербурге

Из-за противоправных действий картельщиков, оккупировавших рынок питания в школах Петербурга, страдает не только бюджет города, но и здоровье детей.

За последние несколько месяцев УФАС с удивительной периодичностью сообщала о раскрытии тех или иных картелей на рынке социального питания, что наводит на мысль о чрезвычайной коррумпированности этой области и безнаказанности причастных к сговору.

Так, в ноябре 2019 года в отчете УФАС появились сведения о раскрытии картеля, состоявшего из трех компаний: ООО «Артис-Детское питание» (ИНН 7804054351), ООО «База Мария» (ИНН 7802087351) и АО «Фирма Флоридан» (ИНН 7813037232). При этом уже в декабре виновными в нарушении закона о защите конкуренции признали, кроме вышеназванных, целых шесть организаций и администрацию Колпинского района. Это доказывает причастность чиновников к преступной схеме.

Сопредседатель ОНФ Виталий Фатеичев, благодаря усилиям которого удалось раскрыть и другие сговоры, отмечает, что картели являются не только экономической проблемой, но, в первую очередь, социальной, поскольку ставят под угрозу здоровье и жизни учащихся. Отсутствие конкуренции и неисполнение требований и норм приводит к значительному снижению качества продукции, считает Фатеичев. Стоит отметить, что плачевная ситуация на рынке школьного питания выявлена на только в Колпинском, но и других районах Санкт-Петербурга. И фигуранты всюду одни и те же: «Артис-Детское питание», «База Мария», «СПб Спец Строй». Эксперт добавляет, что в школах, куда поставляли продукты участники картелей, зарегистрированы вспышки сальмонеллеза, дизентерии и даже менингита.

Более того, в ноябре 2018 года к компании «СПб Спец Строй» предъявила претензии прокуратура, обнаружив нарушения в в конкурсной документации. В документах ведомства также отмечено, что поставляемая еда была плохого качества и содержала крайне мало необходимых растущему организму жиров и белков.

«Президент неоднократно подчеркивал, что картельные преступления идут на уровне с убийства. Это одно из самых серьезных экономических преступлений, которое когда-либо существовало» — подчеркнул глава проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.

Представители УФАС и ОНФ ратуют за введение уголовной ответственности за участие в картелях, поскольку административный штраф не превысит полученной прибыли. По мнению Алексеева, распространённая ситуация, когда на многие конкурсы заявляется лишь один поставщик, также говорит о наличии картеля. Исходя из этой логики, вся система госзаказа в регионах пронизана коррупцией. Возможно, недопуск нарушителей к участию в конкурсах на госзаказы поможет Петербургу избавиться от злоумышленников, зарабатывающих на здоровье детей.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала подробности дела колпинского пищевого картеля.