УФАС Петербурга раскрыла колпинский пищевой картель

Очередной картель на рынке социального питания раскрыла антимонопольная служба Северной столицы. На этот раз в Колпино.

Участниками преступного сговора являлись восемь компаний и местные чиновники. За время своей деятельности они успели получить около 500 миллионов рублей. Во вторник, 17 декабря, пресс-служа УФАС по Петербургу сообщила о виновности фирм, колпинской администрации, а также адвокатского бюро, оказывавшего злоумышленникам юридические услуги.

С 2016 по 2018 годы в деле участвовало 29 конкурсов на общую сумму 650 миллионов рублей. К сентябрю 2018-го преступники успели получить 455 миллионов. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние два года, кроме последнего, «колпинского» случая, антимонопольщики выявили три «пищевых» картеля в Петербурге.