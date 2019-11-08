УФАС Петербурга раскрыло третий картель на рынке школьного питания

В течение года все три организации будут обязаны выплатить штраф. Фото: pixabay.com

В течение года все три организации будут обязаны выплатить штраф. Фото: pixabay.com

Антимонопольщики выявили третий за два года картель на рынке социального питания в Санкт-Петербурге.

Организации-нарушители участвовали в конкурсах на оказание услуг по организации питания в образовательных учреждениях Курортного в 2018 году. Сумма контракта составляла 2,36 миллиона рублей. Расследуя дело, представители УФАС выявили, что разные компании, ООО «Квадрат» и ООО «Нур», подавали заявки с одного IP-адреса.

Однако это еще не все: третий участник торгов, ООО «Ленагропром» также пользовался аналогичным айпи. При этом заявки, зарегистрированные от «Квадрата» и «Нура» подавал один и тот же человек в одинаковое время. Это уже третий картель на рынке школьного питания, раскрытый УФАС за последние два года.

Все перечисленные организации будут оштрафованы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что УФАС проведет проверку транспортной реформы, которую планируют провести в Петербурге в следующем году.