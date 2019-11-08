УФАС проверит транспортную реформу в Петербурге

УФАС проверит транспортную реформу в Петербурге
Руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Транспортная реформа заинтересовала Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Ведомство рассматривает вопрос о выдаче предостережения о недопустимости действий органам власти.

Реформа может привести к сокращению конкуренции на рынке пассажирских перевозок, заявил руководитель УФАС по Петербургу Вадим Владимиров.

«Она вызывает настороженность у нас и как у антимонопольной службы, и как у петербуржцев», — приводит его слова «Коммерсантъ«.

Владимиров отметил, что УФАС изучает публикации в СМИ о транспортной реформе. Настороженность, в частности, вызывают сокращение маршрутов и новые технические требования к закупаемому транспорту. Эти изменения могут повлечь ограничение конкуренции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе транспортной реформы в Петербурге могут сократить 237 коммерческих маршрутов.

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