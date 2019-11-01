В Петербурге могут сократить 237 коммерческих маршрутов

СПб ГКУ «Организатор перевозок» опубликовал на своем сайте таблицы с информацией о том, какими маршрутами заменят привычные маршрутки после их отмены в связи с транспортной реформой в Петербурге.

В частности, опубликован список из 68 коммерческих маршрутов, которые будут заменены социальными маршрутами. Во второй таблице опубликован список из более 200 маршрутов, которые признаны дублирующими и подлежат закрытию.

Ранее была анонсирована транспортная реформа в Петербурге, которая должна вступить в силу со следующего года. Транспортная реформа будет проводиться для того, чтобы вместо неудобных маршруток в городе появился комфортный современный общественный транспорт. Планируется, что во второй половине 2020 года городской бюджет отдаст на осуществление изменений больше 10 миллиардов рублей.

В рамках транспортной реформы планируется сократить 237 коммерческих маршрутов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-губернатор Эдуард Батанов рассказал, какое финансирование потребуется для проведения новой реформы.Так, по словам Батанова, за первую половину следующего года из петербургского бюджета выделят почти 2 миллиарда рублей на деятельность коммерческий перевозчиков по схеме, которая действует сейчас.