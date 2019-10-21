Более 10 миллиардов уйдет на транспортную реформу

Вице-губернатор Эдуард Батанов рассказал, какое финансирование потребуется для проведения новой реформы.

Так, по словам Батанова, за первую половину следующего года из петербургского бюджета выделят почти 2 миллиарда рублей на деятельность коммерческий перевозчиков по схеме, которая действует сейчас. В ноября этого года запустят конкурсы, которые выявят, кто из перевозчиков продолжит работу по новой схеме.

Уже в середине июля предстоящего года власти планируют ликвидировать частные маршрутки и оптимизировать транспортную систему. Во второй половине 2020 года городской бюджет отдаст на осуществление изменений больше 10 миллиардов рублей. Эту сумму должны внести в городской бюджет ко второму чтению проекта реформы.

Напомним, что транспортная реформа будет проводиться для того, чтобы вместо неудобных маршруток в Санкт-Петербурге появился комфортный современный общественный транспорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Смольный представил петербуржцам тестовые навигационные схемы города.