Смольный представил петербуржцам тестовые навигационные схемы города

В Санкт-Петербурге запустили опрос, который поможет выяснить отношение горожан к новой транспортной системе, разработанной в рамках проекта «Твой бюджет».

Сегодня, 21 октября, комитет по градостроительству запустил опрос для петербуржцев с целью выяснить их мнение по поводу новой навигационной системы города, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, в Санкт-Петербурге появятся новые таблички с указанием места положения конкретной точки по отношению ко всему городу.

Мнение жителей Петербурга узнают лично у выхода из станции метро «Василеостровская» и на сайте КГА.

В разработке новой Концепции единой системы городской навигации активно участвовали специалисты из Санкт-Петербургского союза дизайнеров.

Инициатором обновления городских навигационных карт стала петербурженка Татьяна Муковникова. Проект «Твой бюджет» выделил уже два миллиона рублей на реализацию этой идеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что петербуржцам дали выбрать стоимость проезда: 50 или 60 рублей.