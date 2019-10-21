Петербуржцам дали выбор: проезд за 50 или за 60 рублей

Новая транспортная реформа потребует серьезных затрат. Около 15 миллиардов рублей, которые на нее потратят скажутся на кошельках петербуржцев — подорожает стоимость проезда.

В Комитете по транспорту предложили компенсировать высокие бюджетные затраты повышением стоимости проезда. Так, пассажиры могут выбрать 50 или 60 рублей теперь будет стоить одна поездка на общественном транспорте, сообщает АБН.

Сегодня, 21 октября, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обсуждали детали транспортной реформы, которая должна вступить в силу 16 июля 2020 года. Когда изменения вступят в силу, предполагается, что ликвидируются «частники», маршруты станут социальными, также устранится дублирование.

Исполняющий обязанности директора СПбГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко отметил, что последние изменения в законе о пассажирских перевозках вынуждают принять новую реформу. Также он отметил, что с учетом НДС, по оценкам специалистов, цена проезда составит 60 рублей.

Также повысится и регулируемый тариф, это будет выглядеть следующим образом: на наземном транспорте с 40 до 50 рублей, на метро — с 45 до 60 рублей. При оплате «Подорожником» первая поездка в наземном транспорте вырастет с 31 до 35 рублей, в метро — с 36 до 40 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что петербуржцы охотно переходят на бесконтактный способ оплаты проезда.