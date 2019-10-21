Петербуржцы переходят на бесконтактную оплату проезда

Петербуржцы переходят на бесконтактную оплату проезда
Оплатить проезд бесконтактно можно при помощи валидатора. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Санкт-Петербургское Государственное унитарное предприятие «Пассажиравтотранс» опубликовала статистику, согласно которой горожане активно переходят на оплату проезда при помощи банковских карт и смартфонов.

Согласно опубликованным данным, с начала 2019 года более 1,5 миллионов пассажиров оплатили проезд в городских автобусах бесконтактно: при помощи банковской карты или мобильного устройства. Также «Пассажиравтотранс» сообщил, что в целом популярность такого способа оплаты растет.

Так, в течение года использование такого типа оплаты выросло больше, чем в два раза: в феврале 2019 года — 106 тысяч человек, а в сентябре уже 220 тысяч человек.

Технология, позволяющая бесконтактно оплатить проезд есть на всех маршрутах «Пассажиравтотранс» еще с 2017 года. На данный момент 90% перевозчиков могут предоставить пассажирам альтернативный способ оплаты. А в скором времени планируется оснастить им все транспортные средства.

Напомним, что оплатить проезд банковской карточкой, в том числе картой МИР, смартфоном или же пополненным «Подорожником» можно через валидаторы, помеченные логотипами платежных систем, просто приложив.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Петербурге состоится Всероссийский театральный марафон.

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