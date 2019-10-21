Всероссийский театральный марафон состоится в Санкт-Петербурге

Всероссийский театральный марафон состоится в Санкт-Петербурге
Из Петербурга марафон отправится в Псков. Фото: Pixabay

В программе три спектакля для гостей мероприятия.

Одно из важнейших событий Года театра — Всероссийский театральный марафон состоится в Санкт-Петербурге. Более 84 регионов России станут участниками марафона, который по формату напоминает театральную эстафету.

Петербург получит символ марафона уже через несколько дней, 23 октября, тогда же и состоится открытие мероприятия в театра «Зазеркалье». Там же с 23 по 25 октября будет гастролировать Театр драмы из Республики Карелия «Творческая мастерская».

Его трупа порадует петербуржцев и гостей города тремя спектаклями: «Вассой» Сергея Стеблюка, спектаклем Вадима Мирошниченко «Про мою маму и про меня», а также постановкой Бориса Цейтлина «Любовь. Письма.».

Из города на Неве эстафета отправится в Псков, где выступят артисты Санкт-Петербургского академического театра комедии им. Н. П. Акимова.

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