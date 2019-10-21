Ученые выяснили, что древние существа могли выстраиваться в очереди

Ученые выяснили, что древние существа могли выстраиваться в очереди
Очередь из трилобитов вида Ampyx priscus. Фото: Scientific Reports/CC BY 4.0

Следы такого поведения ученые наблюдали как у древних существ, так и у современных.

Исследователи нашли в Марокко следы тел примитивных членистоногих животных — трилобитов. Они свидетельствуют о том, что древние существа могли координироваться с сородичами уже 480 миллионов лет назад. Научное издание Scientific Reports рассказало о важности этого открытия.

В журнале отметили, что скорее всего животные организовывались, чтобы вместе спасаться от бедствий или помогали больным сородичам выполнять различные действия.

Ученые считают, что трилобиты координировались как при помощи химических сигналов, так и длинных «усов» и других отростков на теле — они помогали им контактировать друг с другом.

Причины и цели контакта в виде выстраивания в «очередь» ученым еще предстоит выяснить.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что составлен рейтинг самых мощных смартфонов.

наука
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи заинтересовались гибелью женщины в петербургском отделе полиции
Ассанж прибыл на очередное заседание суда в Лондоне
Захоронение красноармейцев в Петербурге чуть не сорвал уволенный военный
Акции «Яндекса» взлетели после отзыва правительства на законопроект о ...
Ученые выяснили, что древние существа могли выстраиваться в очереди
На КАД опрокинулся мусоровоз
Петербуржцы смогут оценить качество уборки в своем районе
Разин снова просит суд удалить ток-шоу «Зенита» из интернета