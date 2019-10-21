Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов

Топ-10 самый производительных устройств составлен за последние 3 месяца.

Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.

На первом месте оказался игровой смартфон Nubian Red Devil 3S, а сразу за ним не менее игровой Black Shark Game 2 Pro, в обоих установлен процессор Snapdragon 855 Plus. Третью позицию занял китайский Huawei Mate30 Pro, который работает на процессоре Kirin 990.

Специалисты отмечают, что эти виды процессоров становятся все более популярными, и стоит ожидать выхода новый моделей смартфонов с ними.

Кроме того, по данным издания, к концу 2019 года в рейтинге самых производительных половину мест займут смартфоны, поддерживающие технологию 5G.

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