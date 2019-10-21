22 ребенка ждет женщина, обещавшая не рожать

Знаменитая британка Сью Рэдфорд, известная огромным количеством детей, забеременела в 22-й раз.

Еще вчера, 20 октября, Сью и ее муж Ноэль опубликовали видео на своем YouTube-канале, где где рассказали, что жду очередного первенца.

В прошлом году пара объявила, что больше не планирует заводить детей и остановится на цифре 21. Ноэль даже сделал вазэктомию, операцию, которая делает мужчину бесплодным, но не лишает половых функций, однако потом многодетный отец решился на обратную операцию.

Теперь же супруги ожидают еще одного малыша, пол которого пока неизвестен, ведь Сью всего на четвертом месяце беременности. Но сама она поделилась, что хотела бы мальчика, тогда в их семье станет поровну мальчиков и девочек — по одиннадцать.

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