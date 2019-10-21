Названа самая необычная заявка на патент в этом году

Названа самая необычная заявка на патент в этом году
Новое устройство поможет работать в сильный мороз. Фото: Pixabay

Зимний гаечный ключ стал самой необычной заявкой на патент в 2019 году, сообщили в Роспатенте.

Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, что изобретение отличается от предыдущих тем, что в ручке этого гаечного ключа есть греющий элемент, а также сам прибор красного цвета, чтобы его легко было найти.

Глава ведомства также отметил, что данное изобретение смогут оценить те, кто сталкивались с тем, что нужно открутить какую-то гайку в 40-градусный мороз.

Кроме того, эксперты Роспатента поделились, что больше всего заявок на патенты в этом году присылали специалисты по электротехнике, нефтегазодобыче, медицине и сельскому хозяйству. К примеру, более 6о заявок поступило из одного только Ульяновского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что полиция Ленобласти ищет дачных воров.

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