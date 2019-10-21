Дачных воров ищет полиция Ленобласти

Дачных воров ищет полиция Ленобласти
Полиция ищет злоумышленника. Фото: Pixabay

Полиция Тосненского района Ленинградской области ищет преступников, обокравших пенсионерку.

Пару дней назад, 19 октября, в полицию за помощью обратилась 65-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в период с 13 по 19 октября этого года неизвестный взломал замок и проник в ее дачный дом, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам женщины, из ее дома на улице Кирпичной в поселке Ульяновка пропали 100 евро, 50 долларов и разные ювелирные изделия. Общая сумма пропажи составила около 120 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи и начали расследование преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что россиянам предсказывают массовые увольнения.

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