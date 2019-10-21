Россиянам пророчат массовые сокращения

Последние данные показали, что каждая десятая компания в России начнет активно сокращать штат работников.

Специалисты из популярного сервиса для поиска работы HeadHunter провели и опубликовали исследование современного российского рынка труда.

Так, выяснилось, что почти 20% работодателей уже заметно сократили рабочий состав, но в следующем году сокращения не прекратятся. В 2020 году также сложно будет избежать увольнения, но все же проще, чем в этом.

Количество планируемых увольнений уменьшилось на 12% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, есть данные о том, что 67% компаний намерены увеличить число своих сотрудников.

Напомним, что недавно эксперты из Министерства экономического развития России рассказали, что ожидают повышение заработных плат в стране в среднем на 2%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что цифровые четки из Ватикана удалось взломать за 15 минут.