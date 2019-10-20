Цифровые четки из Ватикана удалось взломать за 15 минут

Программист за это время успел получить данные об обладателе, его электронную почту с доступом к ней, а затем стереть учетную запись.

Несколько дней назад 17 октября в христианской мировой столице, в Ватикане, продемонстрировали новое изобретение — цифровые четки. Однако вскоре специалист по кибербезопасности обнаружил в них прореху.

Четки созданы для работы в паре со смартфоном, то есть их нужно привязать к устройству при помощи установки приложения «Кликни, чтобы помолиться». Так, приложение напомнит пользователю даты религиозных праздников из календаря, пришлет молитвы. Сами четки включаются при помощи традиционного жеста — необходимо перекреститься.

Затем эксперт решил проверить четки на прочность, об этом рассказало CNET. По его данным, специалист взломал четки всего за 15 минут, получив доступ ко всем конфиденциальным данным пользователя. Информация была точна и обширна, стало известно даже местонахождение владельца.

Сообщается также, что производители устранили недочет.

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