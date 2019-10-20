Нейросеть поможет выявить нарушения мозга

Российские и немецкие ученые совместно разработали искусственный интеллект, который сможет выявить нарушения мозга.

Активность мозга будет измеряться при помощи электроэнцефалографа или встроенных в нервную ткань человека электродов. Ученые рассказали, что некоторые части мозга ведут себя как хаотичные системы. Специалисты обучили ИИ видеть в их поведении определенные закономерности.

Искуственный интеллект находит повторяющиеся действия в энцефалограмме мозга и на основе полученных данных предугадывает возможные отклонения в работе мозга.

Исследователи провели эксперимент на крысах, болеющих эпилепсией. Он показал разницу в типах взаимодействия зон мозга друг с другом до и после приступа.

Также ученые рассказали, что новая технология универсальна и не требует больших затрат, поэтому они надеются на ее широкое распространение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что испанские диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть».