Испанские диетологи рассказали, что «никогда нельзя есть»

Ученые из Испании в своем интервью изданию La Vanguardia заявили, что фраза «есть можно все, но в меру» полностью ошибочна и назвали несколько продуктов, которые настоятельно рекомендуют не употреблять.

В первую очередь диетологи назвали рафинированную муку. По их словам, она вредит человеческому организму и в среднесрочной и в долгосрочной перспективе. Профессор школы «Гасма» в Кастельоне Пилар Эскер считает, что она может провоцировать диабет.

Диетолог Мария Мерино поделилась, что в процессе переработки зерновые культуры теряют клетчатку и другие полезные вещества, а также их гликемический индекс очень высок, а значит, они не слишком питательны.

Также ученые отметили, что стоит полностью исключить из рациона колбасные изделия из-за множества добавок и обезжиренные молочные из-за обилия в них сахара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что петербурженка получила посылку с надкусанным шоколадом.