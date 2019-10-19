Жительница Петербурга получила посылку с надкусанным шоколадом

В посылке должны были лежать плитки шоколада и витамины. Фото: Pixabay

В посылке должны были лежать плитки шоколада и витамины. Фото: Pixabay

Жительница Петербурга получила посылку с надкусанным шоколадом.

Как сообщает 78.ru, «Почта России» узнала об этом инциденте из СМИ и сейчас проверяет информацию. Теперь они ждут от «жертвы» номер отправления, чтобы проверить сообщение.

Накануне женщина получила в 289-м отделении на улице Олеко Дундича коробку, в которой должны были лежать плитки шоколада и витамины, отправленные ей из Калининграда.

Оказалось, что товар прибыл не в целостности и сохранности. Шоколадка оказалась надкушена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Петербурга чуть не остался без пенсии из-за ошибки в почтовом отделении. Прокуратура после обращения жителя Петербурга провела проверку в Управлении федеральной почтовой связи Санкт Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России». Выяснилось, что для получения пенсии за май пенсионер обратился на отделение почтовой связи №195252.