Житель Петербурга чуть не остался без пенсии из-за ошибки в почтовом отделении

Житель Петербурга чуть не остался без пенсии из-за ошибки в почтовом отделении
Оказалось, что пенсию выплатили однофамильцу пенсионера. Фото: Pixabay

Прокуратура после обращения жителя Петербурга провела проверку в Управлении федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России».

Выяснилось, что для получения пенсии за май пенсионер обратился на отделение почтовой связи №195252.

Однако в выплате пенсии отказано с указанием на то, что ранее заявителю уже выплачена пенсия.

Оказалось, что пенсия заявителя ошибочно выплачена другому лицу — однофамильцу пенсионера, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.

После вмешательства прокуратуры пенсию петербуржцу выплатили. Отмечается, что сотрудник, который допустил ошибку, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что почта России прокомментировала информацию о краже из отделения в Гатчинском районе.

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