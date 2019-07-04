Почта России прокомментировала информацию о краже из отделения в Гатчинском районе

Ранее стало известно о том, что в Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на 3 июля произошло хищение денежных средств из отделения почтовой связи.

Почта России дала официальный комментарий по поводу данного инцидента. Отмечается, что сотрудники УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказывают полное содействие правоохранительным органам для того, чтобы данное преступление было раскрыто как можно быстрее, а злоумышленники были задержаны.

Отмечается также, что клиенты отделения связи в деревне Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области могут не беспокоиться, так как все выплаты будут произведены в срок и в полном объеме. Инцидент не отразится на работе, так как все материальные ценности предприятия застрахованы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчинском районе неизвестный обокрал почтовое отделение.