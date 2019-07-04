В Гатчинском районе неизвестный обокрал почтовое отделение

В среду, 3 июля, в отделение полиции по Гатчинскому району Ленинградской области поступила информация о хищении денежных средств из отделения связи.

Сообщается, что в ночь на 3 июля 2019 года неизвестный злоумышленник отжал стеклопакет, благодаря чему проник на территорию отделения связи, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там он открыл дверцу металлического ящика методом подбора ключей и произвел хищение денежных средств в размере 82 тысячи рублей. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Сотрудники полиции приняли меры для поиска и зарождения злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге неадекватный пассажир ударил кондуктора троллейбуса по лицу.