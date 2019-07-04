В Петербурге неадекватный пассажир ударил кондуктора троллейбуса по лицу

В среду, 3 июля, около 19:00 в полицию поступил информация об обращении 55-летней женщины.

Пострадавшая сообщила, что работает кондуктором троллейбуса. Находясь на работе, в салоне транспортного средства, у нее возник конфликт с пассажиром, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что пассажир вел себя неадекватно: он бегал по салону троллейбуса, пытался отобрать у кондуктора катушку с билетами. Молодого человека попросили покинуть салон транспортного средства, но при выходе он ударил кондуктора по лицу.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов организована проверка для установления личности молодого человека, приняты меня для его розыска.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец получил почти 2 года условно за поджог из-за ревности.