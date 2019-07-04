Петербуржец получил почти 2 года условно за поджог из-за ревности

В марте прошлого года утром во дворе одного из домов по улице Конной в Санкт-Петербурге подсудимый на почве ревности к своей возлюбленной поджег автомобиль.
Он разлил на поверхность автомобиля «Фольксваген Поло» легковоспламеняющуюся жидкость и совершил поджог. Стоимость автомобиля составляет 540 тысяч рублей.
Автомобиль сильно пострадал: выгорело лакокрасочное покрытие, передние фары, решетка радиатора, передний бампер, частично моторный отсек, блок предохранителей и другое.
Обвиняемый признал вину и объяснил сотрудникам правоохранительных органов мотивы своих действий, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Прокуратура Центрального района государственное обвинение поддержала. Михаил Тарасов признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 167 УК РФ. Смольнинский районный суд приговорил его к 1 году и 10 месяцам условно.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Тосно ликвидирован подпольный цех по розливу алкоголя.