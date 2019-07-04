Петербуржец получил почти 2 года условно за поджог из-за ревности

В марте прошлого года утром во дворе одного из домов по улице Конной в Санкт-Петербурге подсудимый на почве ревности к своей возлюбленной поджег автомобиль.

Он разлил на поверхность автомобиля «Фольксваген Поло» легковоспламеняющуюся жидкость и совершил поджог. Стоимость автомобиля составляет 540 тысяч рублей.

Автомобиль сильно пострадал: выгорело лакокрасочное покрытие, передние фары, решетка радиатора, передний бампер, частично моторный отсек, блок предохранителей и другое.

Обвиняемый признал вину и объяснил сотрудникам правоохранительных органов мотивы своих действий, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратура Центрального района государственное обвинение поддержала. Михаил Тарасов признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 167 УК РФ. Смольнинский районный суд приговорил его к 1 году и 10 месяцам условно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Тосно ликвидирован подпольный цех по розливу алкоголя.