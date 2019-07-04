В Тосно ликвидирован подпольный цех по розливу алкоголя

Оперативники «экономической» полиции УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга изымали в нескольких магазинах алкогольную продукцию.

Данная продукция под производством популярных брендов была обклеена поддельными федеральными марками. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ («Использование для маркировки алкоголя заведомо поделенных федеральных марок»), сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже в одном из домов по Московскому шоссе в Тосно, Ленинградская область был найден подпольный цех, где производился розлив алкогольной продукции.

2 июля там был проведен обыск, в результате чего было изъято 6 тонн алкоголя, несколько емкостей и оборудование. В то время в помещении присутствовало твое мужчин в возрасте 31, 36 и 39 лет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в магазин накажут за рекламу спиртного вблизи детского сада в Петербурге.