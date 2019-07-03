Магазин накажут за рекламу спиртного вблизи детского сада в Петербурге

На предпринимателя пожаловалась местная жительница.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в Управлении ФАС по Санкт-Петербургу. Речь идет о магазине «Ароматный мир», который находится на набережной Обводного канала. Владелец устроил акцию, о чем оповестил всех петербуржцев при помощи вывески – на ней были изображены три бутылки с алкоголем, людям предлагали купить «три бутылки по цене двух».

Горожанка, обратившая внимание на рекламу, удивилась, так как недалеко от магазина есть детская площадка и детский сад №145. Владелец «Ароматного мира» нарушил закон, так как демонстрировал алкоголь на вывеске вблизи детских общеобразовательных учреждений. Теперь ему предстоит выплатить штраф, который составит от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что власти Санкт-Петербурга закрыли незаконную мечеть в подвале.