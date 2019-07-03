Власти Петербурга закрыли незаконную мечеть в подвале

Мигрантам не хватает молитвенных помещений.

Инспекторы комитета по контролю за имуществом освободили помещение на пр. Народного Ополчения, которое незаконно использовали для молитвенных целей, сообщили в ККИ 3 июня.

В одном из домов, который относится к нежилому фонду Петербурга, провели несколько перепланировок и превратили его в храм. В ККИ не называют конфессию, к который этот храм можно отнести, но, судя по атрибутике на фото, его посещали мусульмане. Помещение использовали незаконно и без всяких документов.

В Санкт-Петербурге есть несколько мечетей, главная из которых — Соборная мечеть — находится недалеко от метро “Горьковская” на Кронверском пр. На Парашютной расположена Коломяжская мечеть, а на Васильевском острове есть культурно-просветительский центр Дагестана. Кроме этого на Московском и Софийской есть молельные комнаты, однако при растущем числе мигрантов из стран Средней Азии, где исповедуют ислам, этого явно недостаточно.

Численность мигрантов в Санкт-Петербурге сложно подсчитать, поскольку значительная часть работает нелегально. По данным Смольного, около четверти работающего населения Петербурга (примерно 2 млн) составляют приезжие.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге полицейские приехали в мигрантам “в гости”