Петербургские полицейские приехали к мигрантам в гости

Нашли 300 административных правонарушений. Кого-то выдворят, в отношении кого-то могут возбудить уголовное дело.

Сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с коллегами из других подразделений ГУ МВД и бойцами ОМОН ГУ Росгвардии провели рейды по петербургским местам, где особенно много мигрантов. Нашли массу нарушений, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители проверили 13 строительных объектов, шесть торговых зон, в том числе и Апраксин двор и известную ярмарку на юго-западе Петербурга. Также заехали в несколько расселенных домов и на несколько производств.

Удалось проверить около 1500 мигрантов. В результате было выявлено 300 административных правонарушений – больше они связаны с нарушением миграционного законодательства. Около 100 протоколов передадут в судебные органы для решения вопроса о выдворении. Также решается вопрос о возбуждении рядя уголовных дел.

Накануне Gazeta.SPb писала о том, что полиция проверяет Апраксин двор после драки в Купчино.