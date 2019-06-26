Полиция проверяет Апраксин двор после драки в Купчино

Апраксин двор привлекает не только комитет по контролю за имуществом. Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/VK

Апраксин двор привлекает не только комитет по контролю за имуществом. Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/VK

Тогда выяснить отношении с помощью ножей решили граждане из Таджикистана и Узбекистана.

Утром 26 июня сотрудники полиции пришли на Апраксин двор – известный и крупнейший рынок в Петербурге, пишет «Фонтанка». Автобусы и легковые машины, принадлежащие ведомству, заметили на площади Ломоносова и в Торговом переулке. Полицейские, как в форме, так и в штатской одежде, проводят рейд после майских событий.

Тогда на рынках по улице Салова и по Софийской задержали 200 человек. Около 40 из них получили протоколы за нарушения миграционного законодательства. Еще раньше случилась драка в Купчино между представителями Таджикистана и Узбекистана – были ранены несколько человек.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что полицейские Санкт-Петербурга проверили Апраксин двор.