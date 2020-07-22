Мохамед Халифа аль-Мубарак вошел в состав Международного совета конкурса «Золотой Трезини»

Его превосходительство Мохамед Халифа аль-Мубарак, председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби, стал членом Международного совета архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Департамент культуры и туризма Абу-Даби вошел в число партнеров конкурса.

«Я полностью поддерживаю миссию конкурса “Золотой Трезини” по созданию и развитию экспертного сообщества, объединяющего профессионалов в сфере дизайна и музейного дела, а также представителей дипломатических и деловых кругов, СМИ и академической среды, – заявил господин аль-Мубарак. — Кроме того, мне близка приоритетная задача совета – поощрение архитектурной дипломатии и соединение стран через участие их представителей в выставках и конференциях. Я надеюсь, что архитектурные достижения, с которыми мы знакомимся в рамках “Золотого Трезини”, станут достоянием последующих поколений».

Его превосходительство Мохамед Халифа аль-Мубарак, председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби, входит в состав Исполнительного совета одноименного эмирата, а также занимает ряд других руководящих должностей в Абу-Даби, что свидетельствует о его лидерских навыках и умениях в области стратегического планирования.

Господин аль-Мубарак является председателем нескольких крупных компаний, действующих на территории ОАЭ: помимо Департамента культуры и туризма Абу-Даби, он занимает пост председателя в экономической зоне twofour54, которая обеспечивает устойчивый рост медиа-предприятий; в компании Miral Asset Management, которая занимается разработкой проектов в Абу-Даби и их руководством; в Aldar Properties, ведущей строительной компании, которая изменяет облик города Абу-Даби с помощью своих культовых проектов; в Aldar Academies, крупнейшей образовательной организации Абу-Даби; и в Image Nation Abu Dhabi, кинокомпании, которая занимается созданием сильной киноиндустрии в ОАЭ.

Конкурс «Золотой Трезини» проходит с 2018 года. Это единственный в мире архитектурно-дизайнерский конкурс, проекты победителей которого пополняют постоянное собрание государственного музея. После церемонии награждения, которая пройдет 1 декабря, работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Девиз конкурса – «Архитектура как искусство». Цель конкурса – выявление и поощрение наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела.

Международный совет конкурса «Золотой Трезини» образован в 2020 году. Почетный председатель Совета – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель Совета – руководитель Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. Наряду с господином аль-Мубараком, в состав Совета входят руководители ведущих музеев России, США, Нидерландов, Австрии, Италии, Германии, Швеции, Финляндии, российские и зарубежные государственные деятели и дипломаты, ректоры ряда вузов и другие эксперты.

Прием заявок на конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте www.goldtrezzini.ru до 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное. Принимаются проекты от участников из всех стран мира, разработанные (для реализованных – реализованные) после 1 января 2018 года. По данным организационного комитета, к участию в конкурсе допущено уже более 100 проектов из Аргентины, Белоруссии, Египта, Испании, Италии, Катара, Латвии, Ливана, Мексики, Норвегии, ОАЭ, Омана, Португалии, России, Сирии, США, Франции и Японии.

Генеральный партнер конкурса – Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Все партнеры: https://goldtrezzini.ru/partners2020/.

Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса