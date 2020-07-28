Программа лояльности «МКБ Бонус» признана лучшей

Московский кредитный банк (МКБ) стал победителем премии Loyalty Awards Russia 2020 в двух номинациях: «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт» и «Лучшая мобильная программа лояльности».

В 2020 году в конкурсе участвовали 173 проекта от 94 компаний.

Программа лояльности «МКБ Бонус» для держателей карт МКБ позволяет зарабатывать баллы на ежедневных покупках. Раз в квартал клиентам предлагаются на выбор самые актуальные категории, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами от суммы покупки, в зависимости от тарифа карты. За все остальные покупки банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль за ранее совершенные покупки.

В третьем квартале пользователи программы «МКБ Бонус» получат повышенные баллы при покупках в категориях «Кафе, рестораны», «АЗС», «Такси»; «Детские товары»; «Салоны красоты», «Домашние питомцы».

«Мы давно следуем принципу поиска наиболее интересного решения в области лояльности по картам банка для наших клиентов. Мы не только предлагаем ежеквартально одни из самых популярных категорий, отталкиваясь от просьб наших клиентов и их транзакционной активности, но и работаем над улучшением самого сервиса, чтобы пользователи могли видеть прогресс накоплений в онлайне и получать еще больше бонусов. Приятно, что наши усилия были отмечены профессиональным жюри конкурса, что говорит о движении в правильном направлении. На эту осень мы запланировали несколько сюрпризов для участников нашей программы, рекомендуем следить за новостями программы МКБ Бонус, вас ждет много интересного», — прокомментировала Татьяна Брюхина, начальник управления развития карточного бизнеса МКБ.

Премия «Loyalty Awards» учреждена в 2010 году в целях выявления лучших профессионалов индустрии маркетинга лояльности. Ежегодно всемирно известные компании представляют свои проекты на национальные конкурсы, проводимые в США, Великобритании, России, ОАЭ, Индии. В России «Loyalty Awards» проводится с 2014 года.

Организатором конкурса выступает Сообщество специалистов в области маркетинговых технологий RuMarTech. «Loyalty Awards Russia» — единственная российская премия – участник рейтингов Forrester Research.

Узнать подробность и подключиться к программе «МКБ Бонус» можно по ссылке.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам первого квартала 2020 года (данные рэнкинга «Интерфакс-100»). Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.