Стукнули по голове и отобрали рюкзак с деньгами: мужчину ограбили на Лесном

Неизвестный напал на жителя Выборгского района Петербурга. Он ударил его по голове, а затем отобрал рюкзак с деньгами.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, сообщение о нападении в полицию поступило накануне, 31 июля. Звонившая рассказала, что ее знакомого ограбили на Лесном проспекте.

Как оказалось, мужчину ударили по голове, когда он выходил из подземного перехода. Затем у него забрали рюкзак, в котором лежали 10 тысяч рублей, банковские карты и документы. Злоумышленник скрылся.

На Кантемировской улице вскоре нашли рюкзак потерпевшего. В нем лежало все кроме денег.

Самого подозреваемого задержали на улице Профессора Попова. Им оказался уже ранее судимый мужчина 1985 года рождения.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.