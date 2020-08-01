Стукнули по голове и отобрали рюкзак с деньгами: мужчину ограбили на Лесном

Стукнули по голове и отобрали рюкзак с деньгами: мужчину ограбили на Лесном
У петербуржца забрали рюкзак с деньгами. Фото: Pixabay

Неизвестный напал на жителя Выборгского района Петербурга. Он ударил его по голове, а затем отобрал рюкзак с деньгами.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, сообщение о нападении в полицию поступило накануне, 31 июля. Звонившая рассказала, что ее знакомого ограбили на Лесном проспекте.

Как оказалось, мужчину ударили по голове, когда он выходил из подземного перехода. Затем у него забрали рюкзак, в котором лежали 10 тысяч рублей, банковские карты и документы. Злоумышленник скрылся.

На Кантемировской улице вскоре нашли рюкзак потерпевшего. В нем лежало все кроме денег.

Самого подозреваемого задержали на улице Профессора Попова. Им оказался уже ранее судимый мужчина 1985 года рождения.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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