В Петербурге накажут ТЦ за несоблюдение правил безопасности

В Петербурге накажут ТЦ за несоблюдение правил безопасности
Некоторые сотрудники не контролируют соблюдение мер посетителями. Фото: Pixabay

В Северной столице Роспотребнадзор накажет ТЦ за несоблюдение мер защиты от коронавируса. Размер штрафа — полмиллиона рублей.

Об этом стало известно в понедельник, 3 августа. По словам губернатора города Александра Беглова, деятельность торговых центров могут заморозить на срок до 90 суток.

Во время радиообращения в программе «Губернаторский эфир» на «Радио России» Беглов отметил, что некоторые ТЦ, рестораны и кафе работают уже неделю, однако соблюдение мер посетителями контролируют не все. Так, многие не используют средства индивидуальной защиты и не соблюдают дистанцию. Также в части ТЦ и кафе нет дезинфицирующих растворов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов рассказал о реализованных петербургских проектах за прошедшую неделю. Градоначальник определил восемь наиболее важных событий для Северной столицы.

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