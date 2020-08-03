Беглов рассказал о реализованных петербургских проектах за прошедшую неделю

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об успешно выполненных задачах, которые ранее были поставлены перед городом.

В понедельник, 3 августа, были подведены итоги недели. Беглов определил восемь наиболее важных событий для Северной столицы. Они были опубликованы на официальной странице градоначальника в социальной сети «Вконтакте».

Открыл список Гореловский путепровод, по которому возобновилось движение после завершения строительства. Теперь на нем задействовано шесть полос для движения, а не две, как было ранее.

Отмечено и открытие нового социального объекта — поликлиники в Стрельне, в которой одновременно могут быть приняты 340 пациентов. Учреждение оборудовано всем необходимым для оказания качественной помощи.

В Шушарах заново заработал фонтан. А до конца года ремонтные работы проведут и на других водометах в разных районах города.

Помимо этого, глава города проконтролировал ход строительства образовательных и спортивных учреждений в Фрунзенском районе, в котором в 2020 году успешно сданы два детских сада. Также, с 1 сентября там заработает новая школа и откроется Академия хоккейного мастерства.

Беглов отметил и подписание постановления о выплатах соцработникам за их деятельность в период пандемии, 93-летие Ленинградской области и открытие скульптурного изображения героев петербуржцев — десантников 6 роты в Парке Боевого братства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по Гореловскому путепроводу открылось в ночь на 31 июля.