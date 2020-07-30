Движение по Гореловскому путепроводу откроется в ночь на 31 июля

Движение транспорта по Гореловскому путепроводу полностью откроется в ночь на пятницу, 31 июля. Для автомобилистов будут доступны все шесть полос.

Сейчас подрядчик «Орион плюс» завершает работы по благоустройству и окраске железобетонных опор путепровода, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

Реконструировать Гореловский путепровод решили в 2012 году. Однако из-за банкротства компании «Пилон» и других обстоятельств работы так и не завершили. В конце 2019 года был выбран новый подрядчик, завершить реконструкцию поручили «Орион плюс». Сумма контракта составила 415,8 млн.

Когда часть работ была завершена, движение по путепроводу в обе стороны переключили на участок второй очереди. Сделать это было необходимо, чтобы завершить работы на участке первой очереди.