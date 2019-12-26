Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года

Лиговский путепровод завершен лишь на 8%. Фото: Google View

Лиговский путепровод завершен лишь на 8%. Фото: Google View

«Дирекция транспортного строительства» заключила контракт с компанией, которая завершит реконструкцию Лиговского и Гореловского путепроводов.

В четверг, 26 декабря, о подписании договора с новым подрядчиком сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспорта (КРТИ) Петербурга. На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.

Гореловский путепровод в более удовлетворительном состоянии: работы там выполнены на 57%. Закончить реконструкцию планируют к концу июля следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Санкт-Петербурга прекратили сотрудничество с предыдущим подрядчиком, ЗАО «Пилон», из-за ненадлежащего выполнения организацией своих обязательств.