Правительство расторгло контракт с «Пилоном» на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов

По информации властей, нового подрядчика планируется найти до конца декабря 2019 года. Фото: Google View

По информации властей, нового подрядчика планируется найти до конца декабря 2019 года. Фото: Google View

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) расторгли договор с ЗАО «Пилон» на ремонтные работы на Гореловском и Лиговском путепроводах.

Решение, принятое городскими властями, опубликовали в среду, 23 октября. Официально КРТИ и «Пилон» прекратили сотрудничество еще 18 октября. Причиной расторжения контрактов стало несоблюдение подрядчиков предусмотренных в договоре обязательств. Финансовые проблемы организации не позволяют продолжать работы уже более года, с весны 2018.

Хотя в комитете несколько раз отодвигали дату расторжения, компания ЗАО «Пилон» не справилась с поставленной задачей. При этом заказчик своевременно оплачивал все этапы работ.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Комитет по развитию транспортной инфраструктуры представил новый облик станций коричневой ветки метро.