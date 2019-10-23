Правительство расторгло контракт с «Пилоном» на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов

Правительство расторгло контракт с &#171;Пилоном&#187; на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов
По информации властей, нового подрядчика планируется найти до конца декабря 2019 года. Фото: Google View

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) расторгли договор с ЗАО «Пилон» на ремонтные работы на Гореловском и Лиговском путепроводах.

Решение, принятое городскими властями, опубликовали в среду, 23 октября. Официально КРТИ и «Пилон» прекратили сотрудничество еще 18 октября. Причиной расторжения контрактов стало несоблюдение подрядчиков предусмотренных в договоре обязательств. Финансовые проблемы организации не позволяют продолжать работы уже более года, с весны 2018.

Хотя в комитете несколько раз отодвигали дату расторжения, компания ЗАО «Пилон» не справилась с поставленной задачей. При этом заказчик своевременно оплачивал все этапы работ.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Комитет по развитию транспортной инфраструктуры представил новый облик станций коричневой ветки метро.

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