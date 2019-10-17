КРТИ обновил облик станций коричневой ветки

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга в ближайшие две недели представит обновленный проект станций Красносельско-Калининской линии метро.

Показать облик будущих станций было решено после того, как в интернете распространился устаревший проект. Фотографии были опубликованы на сайте КРТИ в разделе «Строительство метрополитена». Сейчас информация о Красно-Калининской линии скрыта.

В ведомстве признались, что не успели внести правки на сайт и изменить изображения на актуальные. Сейчас раздел находится в стадии обновления.

«Мы активно обновляем информацию, запрашиваем у нашего отдела. И обязательно вышлем все на следующей неделе или через неделю», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе КРТИ.

Напомним, первый участок Красносельско-Калининской линии линии планируется открыть через три года. В сентябре рабочие установили 1500-е кольцо левого перегонного тоннеля от «Юго-Западной» до «Путиловской».