«Коричневую» ветку метро продолжили на 1,5 км за начало сентября

&#171;Коричневую&#187; ветку метро продолжили на 1,5 км за начало сентября
Работы по проходке тоннеля начались год назад, за это время рабочие проложили 1,5 километра. Фото: pixabay

В воскресенье, 8 сентября, рабочие установили 1500-е кольцо левого перегонного тоннеля от «Юго-Западной» до «Путиловской».

Сотрудники ЗАО «Тоннельный отряд-3» установили 1500-е кольцо в тоннеле от станции петербургского метро «Юго-Западная» в сторону «Путиловской», сообщается в группе «Метрострой. История петербургского метро».

Работы по проходке тоннеля начались год назад, за это время рабочие проложили 1,5 километра. На этом участке линии предусмотрено строительство двух тоннелей, их диаметр составит 5,6 метров, а длина свыше 5 километров каждый.

Первый участок Красносельско-Калининской линии (коричневой) линии планируется открыть через три года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что проект четырех станций коричневой ветки разработают в течение четырех лет. Власти Петербурга дали четыре года на проектирование новых станций метро коричневой ветки.

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«Коричневую» ветку метро продолжили на 1,5 км за начало сентября
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