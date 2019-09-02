Проект четырех станций коричневой ветки разработают в течение четырех лет

Участок коричневой ветки построят не раньше 2027 года. Фото: pixabay

Участок коричневой ветки построят не раньше 2027 года. Фото: pixabay

Власти Петербурга дали четыре года на проектирование новых станций метро коричнево ветки.

В четверг, 5 сентября, завершится прием заявок на проектирование станций Петербургского метрополитена, в частности: «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». Общая стоимость работ оценивается в 990 миллионов рублей.

Эксперты утверждают, что выделенные четыре года — это слишком большой срок, и за это время устареет вся документация, поскольку на выполнение инженерных изысканий подрядчику дается 2-3 года.

Тем не менее, Смольный уверен, что проект не сможет потерять актуальность к окончанию контракта. Объясняется это тем, что власти придумали план, по которому станции будут строить одновременно с проектированием. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Происходить это будет примерно таким образом — при завершении проектирования первого этапа, подрядчик выйдет на него со строительными работами. Параллельно с этим будет проектироваться второй этап. Таким образом, этот участок коричневой ветки построят не раньше 2027 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что проект коричневой ветки метро обойдется Смольному в 1 млрд рублей.