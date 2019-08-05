Проект коричневой ветки метро обойдется Смольному в 1 млрд рублей

Новый участок коричневой линии метро составляет 7,81 км и будет включать в себя четыре станции. Фото: pixabay

Новый участок коричневой линии метро составляет 7,81 км и будет включать в себя четыре станции. Фото: pixabay

Разработка проекта завершится к 2023 году.

В Петербурге на проект участка коричневой ветки метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна» объявлен конкурс, сообщается на сайте госзакупок.

Работы по созданию проекта будут оплачиваться из городского бюджета. На эти цели будет выделено более 990 миллионов рублей. До 31 августа 2023 года победитель конкурса должен будет представить проект участка линии метро, включающей в себя станции «Сосновая Поляна», «Петергофское шоссе», «Улица Доблести» и «Брестская». Также в проекте должно быть предусмотрено место для разворота поездов за станцией «Сосновая Поляна».

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 26 августа. Победитель будет выбран 4 сентября.

Добавим, что новый участок коричневой линии метро составляет 7,81 км и будет включать в себя четыре станции, расположенные в Красносельском районе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга получат от «Метростроя» почти 50 млн рублей.