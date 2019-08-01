Власти Петербурга получат от «Метростроя» почти 50 млн рублей

Подрядчик ответит за неустойки по госконтракту.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем сообщается на портале «Электронное правосудие». Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил частично удовлетворить иск властей города – с «Метростроя» взыскали 47,6 миллионов рублей, хотя Смольный требовал 702 миллиона.

Дело в том, что подрядчик строил станции метро «Беговая» и «Новокрестовская». Контракт заключили в 2015 году, «Метрострой» обязался выполнить все работы в срок, но не успел. Известно, что часть суммы выплатит компания, а другую – ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Метрострой» поделился фото станций Фрунзенского радиуса. Подрядчик поделился результатами своих трудов – на некоторых снимках видно внутренне убранство, на других – как выглядит станция изнутри, на третьих демонстрируют монтаж лифтов и благоустройство территории рядом со входом и выходом.