«Метрострой» поделился фото станций Фрунзенского радиуса

Остался месяц до их открытия.

Фотографии появились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Метрострой. История петербургского метро». Подрядчик поделился результатами своих трудов – на некоторых снимках видно внутренне убранство, на других – как выглядит станция изнутри, на третьих демонстрируют монтаж лифтов и благоустройство территории рядом со входом и выходом.

Напоминаем, что «Метрострой» заканчивается работы на трех объектах: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Временно исполняющий губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал, чтобы их сдали к 1 сентября текущего года. У компании есть ровно месяц, чтобы все успеть и оправдать доверие властей.

К слову, первый поезд уже проехал по новому участку тоннеля, все прошло хорошо.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербурженки рассказали об извращенце с заячьей губой в метро. Они объяснили, что странный гражданин подходит к незнакомкам и трогает их, делая вид, что его рука покачивается из-за движения поезда.