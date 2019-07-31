Петербурженки рассказали об извращенце с заячьей губой в метро

Петербурженки рассказали об извращенце с заячьей губой в метро
Фото: Pixabay

Мужчина распускает руки в вагонах в час пик.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем рассказали пострадавшие, передает «Комсомольская правда – Петербург». Женщины рассказали, что извращенец часто катается между «Маяковской» и «Площадью Восстания». Он действует по одной схеме – спускается в подземку в часы пик, а также предпочитает последним заходить в вагон, чтобы была возможность покинуть его первым. Петербурженки говорят, что пожилого мужчину выделяет из толпы его заячья губа.

Они объяснили, что странный гражданин подходит к незнакомкам и трогает их, делая вид, что его рука покачивается из-за движения поезда. Чаще всего его видят утром – после восьми часов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что задержан извращенец, размахивающий своим достоинством перед школьницей в метро. Мужчине предъявлено обвинение в том, что он 17 марта 2019 года в вагоне электропоезда между станциями метро «Василеостровская» и «Гостиный двор» совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы.

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