Роспотребнадзор не признал потерпевшим сына умершего от COVID-19 петербуржца

Роспотребнадзор не признал потерпевшим сына умершего от COVID-19 петербуржца
ФГБУ “НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена”. Фото: скриншот панорам "Гугл"

Сын пациента медцентра Вредена, отец которого умер от новой коронавирусной инфекции, просил признать его потерпевшим. Делать этого Роспотребнадзор не стал.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Материалы дела рассмотрели в Калининском районном суде.

Специалисты Роспотребнадзора проводили расследование в отношении Национального медицинского исследовательского центра Вредена. Поводом стало обращение местного жителя, отец которого в мае умер от коронавируса.

Мужчина просил признать его потерпевшим по делу, поскольку ему, по его мнению, был причинен моральный вред. Однако в протоколе его данных Роспотребнадзор не указал.

«Суд вернул материалы в отношении ФГБУ “НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена” для устранения перечисленных нарушений и принятия соответствующего решения», — уточнили в пресс-службе судов.

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